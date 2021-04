Nicola Zingaretti e i "lavoretti in bar e palestre"? Giorgia Meloni: "Scandaloso"

13 aprile 2021 a

"I lavoretti". Ecco cosa sono per Nicola Zingaretti gli impieghi di chi ieri, 12 aprile, ha protestato a Roma. A raccontarlo è Giorgia Meloni che condivide sulla sua pagina Facebook uno stralcio dell'intervista del fu segretario del Partito democratico a Mezz'ora in più. Nel salotto di Lucia Annunziata le parole del governatore del Lazio sono state chiarissime. Zingaretti ha espresso tutta la sua solidarietà a "quelli che avevano un 'lavoretto' nei bar e nelle palestre". Peggio ancora: Zingaretti ha rincarato la dose parlando di "piccoli professionisti che si erano inventati un lavoro". Quanto basta per far indignare la leader di Fratelli d'Italia: "Scandaloso - tuona con tanto di filmato - Zingaretti definisce 'lavoretti' le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle palestre. Ora capisco la loro scarsa considerazione nei confronti di migliaia di lavoratori disperati".

E pensare che su Rai 3 il dem si è scagliato contro Matteo Salvini, a suo dire colpevole di aver "condiviso tutte le scelte del governo Draghi". "La differenza è tra chi ha il coraggio di dialogare ma di assumersi responsabilità e la furbizia di chi gestisce il potere nel governo e poi va a fare demagogia nelle piazze a dire, avete ragione - ha inveito seguendo l'insegnamento di Enrico Letta -. La demagogia cavalca i problemi, la bella politica deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità".

E ancora: "Salvini e la Lega hanno condiviso tutte le scelte governo, quindi si assumano le loro responsabilità. O si fa come me che mi assumo le mie responsabilità: li ascolto, ma dico che riaprire sarebbe una catastrofe o si ha la furbizia di condividere le scelte e poi si va nelle piazze a dar loro ragione. La Lega deve decidere: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca".

