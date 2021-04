Mario Draghi, "cabina di regia con le forze di maggioranza": l'indiscrezione sulle riaperture che fa esultare Salvini

14 aprile 2021 a

Dopo il solito monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, venerdì 16 aprile si terrà la cabina di regia tra Mario Draghi e i partiti di maggioranza sulle riaperture. Una notizia positiva in primis per Matteo Salvini e la Lega, che si stanno battendo all’interno del governo per cercare di riaprire il possibile già a partire dal 20 di aprile, senza aspettare maggio dove i dati lo consentono. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, dopo la cabina di regia il presidente del Consiglio potrebbe tenere una conferenza stampa.

Nel frattempo sono soltanto quattro le Regioni rimaste in zona rossa: si tratta di Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna, con quest’ultima che è finita al centro di uno scandalo per una quarantina di politici e dirigenti che sono stati beccati durante un pranzo clandestino. Tra l’altro quello dell’isola è un caso molto particolare, dato che nel giro di un mese è passata dall’essere l’unica zona bianca a una delle quattro in rosso. Tutte le altre Regioni sono invece in arancione, ma a questo punto nella cabina di regia tra Draghi e le forze di maggioranza si discuterà probabilmente della reintroduzione della gialla prima della scadenza del decreto attualmente in vigore.

Venerdì 16 aprile sarà quindi una giornata cruciale in un senso o nell’altro: intanto tra domani e dopodomani sono previsti i primi vertici tra il governo e gli enti locali, con quest’ultimi che chiedono a gran voce di modificare i parametri e soprattutto di programmare le riaperture.

