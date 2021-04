Alessandra Ghisleri, la rivolta di leghisti e grillini: il sondaggio, per Mario Draghi si mette male

16 aprile 2021 a

a

a

C'è un decremento dei consensi nei confronti di Mario Draghi e del suo governo. Entrambi infatti perdono un punto e mezzo e scendono rispettivamente al 52,7 e al 40,8 per cento. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri è stato illustrato oggi 16 aprile nella puntata di Coffee Break, condotta da Andrea Pancani su La7. "Ci sono diversi fattori che entrano in gioco, il governo dopo che si insedia deve fare delle scelte e scontenta qualcuno, di conseguenza può scendere", spiega la sondaggista. "Un secondo punto fondamentale", prosegue la Ghisleri, "è che c'è grande entusiasmo per il governo dalle parti di Forza Italia e del Partito democratico mentre sono più freddi gli elettori della Lega e del M5s".

"Non lo escludo". Letta ci prova pure con Berlusconi, pronto a tutto pur di "destabilizzare" Salvini (come se la ride Renzi)

La direttrice dell'istituto di sondaggi di Euromedia Research presenta anche altre statistiche : "Il 51,6 per cento degli intervistati vede ancora una continuità con il governo Conte bis nella gestione della pandemia e sulla programmazione logistica". Insomma, non si assiste a "quel netto cambio di passo" che tutti volevano. "Poi c'è chi vede un cambiamento in meglio (il 21,1 per cento) come gli elettori di Italia viva e Forza Italia", prosegue Alessandra Ghisleri, "e chi in peggio (il 19,8 per cento), e qui c'è un grande comparto del Movimento 5 stelle".

Zaia vede Londra aperta e sbotta da Del Debbio: "Chi ci ha trascinato nell'abisso" | Video

Alessandra Ghisleri commenta anche gli ultimi dati sul gradimento dei vaccini e i ristori delle imprese: "Nella possibilità di scegliere il vaccino AstraZeneca ha iniziato a scendere, anche dietro a Johnson&Johnson, che era solo sulla fiducia e che ora è stato pure bloccato". Il cambio vero sono delle decisioni logiche e logistiche: "Il Comitato tecnico scientifico dovrebbe studiare le aperture, la gente non sente che lo Stato lo accompagna. Per essere di fianco ad aziende, ristoranti, parrucchieri negozi si potrebbero scontare le tasse".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.