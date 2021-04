L'Aria che tira, Teresa Bellanova e la stoccata a Speranza: "Le persone hanno diritto a farsi curare"

16 aprile 2021 a

Teresa Bellanova non voterà per la sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha dichiarato lei stessa in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. "Legittimamente Fratelli d'Italia presenta la sua mozione, ma io voterò contro la sfiducia". Allo stesso tempo, però, la viceministra delle infrastrutture ha lanciato una stoccata al ministro: "Il diritto alla salute adesso non è garantito così come prevede la nostra Costituzione. Abbiamo persone, uomini e donne, che in questo momento continuano a non avere diritto alle cure e agli interventi oncologici".

"Ma quindi Speranza non ha fatto un buon lavoro?", l'ha punzecchiata la conduttrice in studio. Aggirando la domanda, l'esponente di Italia Viva ha replicato: "Il problema è che noi adesso dobbiamo uscire dalla gestione esclusiva dell'emergenza. Il punto è che non eravamo preparati, che ci sono stati 20 sistemi sanitari e che ci sono dei limiti. Ma non c'è dubbio che ci sono stati dei limiti. Sono stata tra quelli che hanno messo in discussione la propria postazione di ministro".

Secondo la Bellanova, però, oggi non bisogna discutere delle dimissioni del ministro della Salute: "Piuttosto io dico che dobbiamo farci carico di garantire il diritto alla Salute delle persone". Intanto nel centrodestra Forza Italia ha fatto sapere che non voterà la mozione di sfiducia, mentre la Lega ci pensa. "Prima di tutto andrebbe letta, esprimerci prima è prematuro - ha dichiarato il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari -. Non facciamo un ragionamento sulle persone, non vogliamo la testa di Speranza".

