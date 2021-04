Fratelli d'Italia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva e Renzi per Giorgia Meloni: "Una grande donna, per me un onore"

19 aprile 2021 a

Altra novità in casa Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni non aumenta solo il bacino di elettori, ma anche di consiglieri. Proprio in queste ore il partito ha assistito a un nuovo arrivo: Patrizia Baffi. La consigliere regionale lombarda eletta tra le fila del Partito Democratico e poi passata poi passata a Italia Viva, ha deciso per un nuovo cambio casacca. "È un momento importante per me - ha esordito prima di spiegare le motivazioni dietro la scelta -. In queste settimane e mesi di confronto ho potuto toccare con mano che lealtà, correttezza e rispetto sono valori fondanti in questa comunità politica. La Meloni è una grande donna, per me è un onore poter dare contributo". E ancora: "L'obiettivo comune è quello di far rialzare la Lombardia. Se cresce Fdi in Lombardia, cresce la Lombardia. Entro in punta di piedi mettendo a disposizione la mia storia e il mio lavoro".

Un addio dal dente avvelenato. "Sono una renziana di ferro, quindi chi dovrebbe piangere di più sul mio addio è Matteo Renzi. Non avrei mai fatto la tessera del Pd senza di lui, mi convinse Renzi con la sua 'politica del fare' che condivido ancora. Ci siamo allontanati con Italia Viva sulla questione delle 'mozioni di sfiducia' a Fontana e sulla commissione d'inchiesta sul Covid" ha aggiunto. Nessun rimpianto, invece, nei confronti del Pd: "Evidentemente non piacevo tantissimo a questa area. Con il Pd abbiamo fatto sempre reciprocamente fatica a comprenderci. Mi hanno attaccato duramente quando ho seguito Renzi".

Un arrivo che FdI ha accolto a braccia aperte: "Fdi ha in corso più interlocuzioni a livello di Regione Lombardia - ha spiegato la coordinatrice regionale del partito, Daniela Santanché -, perché il nostro progetto sta avendo sempre più consensi. Stiamo parlando con altri consiglieri vicini al nostro modo di essere e sono abbastanza fiduciosa che prossimamente potremo avere altri ingressi nel partito". Meno entusiasta il leader di Iv che da tempo deve fare i conti con diverse fuoriuscite.

