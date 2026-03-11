Libero logo
Carlos Alcaraz, sfogo clamoroso: "Ho un bersaglio sulla schiena..."

di
mercoledì 11 marzo 2026
Carlos Alcaraz ha conquistato con qualche difficoltà in più del previsto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero uno al mondo si è imposto in rimonta contro il francese Arthur Rinderknech, 26° nel ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 6-2. Il prossimo avversario dello spagnolo sarà il norvegese Casper Ruud. 

"A dire il vero, a volte mi stanco di giocare a ogni turno come se avessi di fronte Roger Federer - si è sfogato il numero uno al mondo -. Provo la netta sensazione che contro di me tutti giochino a un livello davvero folle. E non so se sbaglio, ma ho sempre la sensazione di avere un bersaglio sulla schiena… Se i miei avversari giocassero a quel livello in ogni partita, dovrebbero essere più in alto in classifica".

E ancora: "All'inizio ero un po' arrabbiato con me stesso, perché ho avuto molte opportunità e le ho sprecate. Diverse palle break, persino un set point, e non sono riuscito a sfruttarle al meglio. All'inizio del secondo set, ha giocato a un livello molto alto, tanto da strapparmi il servizio ma ho cercato di rimanere mentalmente forte e il più calmo possibile. La caviglia? Direi che va bene. Più tardi parlerò con il mio fisioterapista e vedremo ma nel terzo set sono tornato a correre normalmente, quindi mi aspetto che domani sia tutto a posto".

