L'Eredità, choc per Eleonora alla Ghigliottina: "Dolce o amaro? Incapaci, è troppo!"

Oggi, martedì 10 marzo, è andata in scena una nova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Fiamma, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Marianna da Bologna, Marta da Cuneo, Eleonora alla decima sera, Giovanni da Napoli, Katia da Novara, Beatrice da La Spezia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Eleonora. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 100mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Finale", "Frutto", "Ordinare", "Sorriso" e "Paradiso". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Dolce". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Amaro".