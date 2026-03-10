Libero logo
di
martedì 10 marzo 2026
L'Eredità, choc per Eleonora alla Ghigliottina: "Dolce o amaro? Incapaci, è troppo!"

1' di lettura

Oggi, martedì 10 marzo, è andata in scena una nova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Fiamma, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Marianna da Bologna, Marta da Cuneo, Eleonora alla decima sera, Giovanni da Napoli, Katia da Novara, Beatrice da La Spezia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Eleonora. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 100mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Finale", "Frutto", "Ordinare", "Sorriso" e "Paradiso". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Dolce". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Amaro".

L'Eredità, pubblico scatenato su Katia che fallisce alla Ghigliottina: "Una come lei..."

Una soluzione che lascia i telespettatori perplessi quella de l'Eredità in onda sabato 8 marzo. Qui a giocare...

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Comunque non ha senso far tornare il giorno dopo anche chi arriva terzo in finale. Che noia!", "Mi auguro di vedere queste tre signore più a lungo possibile. Brave intelligenti e pure carine. E poi vuoi mettere la goduria di leggere i commenti dei disagiati?", "Sì ma non è corretto, se gli autori hanno fatto una roba talmente ambigua da stare con entrambe le parole sono incapaci loro".

L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"

Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del pres...
