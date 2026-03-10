Affari Tuoi, "atti di bellismo": Herbert Ballerina fa calare il gelo in studio, imbarazzo-De Martino

Ancora qui, sempre qui. Nello studio di Affari Tuoi, il game-show in onda ogni sera su Rai 1. Il regno del Dottore, ormai anche di Herbert Ballerina ma, soprattutto, di Stefano De Martino, conduttore e mattatore, l'uomo già designato per il prossimo Festival di Sanremo.
Siamo al gioco dei pacchi, sfida alla sorte in purezza ed essenza. La puntata è quella di martedì 10 marzo. Alla vigilia era toccato a Gaetano, in rappresentanza della Sicilia, il quale ha concluso la puntata con un bottino pari a 22mila euro, accettando un'offerta del dottore.
Oggi, il 10 marzo, ecco che tocca a Brenda, da Villa Magna, provincia di Chieti, ovviamente in rappresentanza dell'Abruzzo. Brenda, molto emozionata, è una biologa nutrizionista che lavora tra Roma e Pescara. Brevissima l'attesa in veste da pacchista: appena tre puntate. Ad accompagnarla nella sfida alla sorte c'è la madre, la signora Mena.
Ma come sempre, nelle battute iniziali della puntata, ecco entrare a gamba tesa Herbert Ballerina con la sua comicità surreale. "Sono Herbert Ballerina da Campobasso... bello!", si inserisce scatenando la risata del pubblico. A stretto giro ecco che rincara: "Non c'è niente da ridere o da scherzare, perché ho avuto problemi per questo. Anche a scuola i compagni di classe...". "Ti bullizzavano?", chiede De Martino. "Ho subito atti di bellismo", chiude il cerchio Ballerina. Una battuta, che però, fa letteralmente calare il gelo: silenzo di tomba in studio, qualche timido applauso. "Mi scuso, andiamo avanti", chiosa Da Martino. E la sfida di Brenda alla fortuna riprende...