"Sinner? Quando tornerà a battere Alcaraz": dalla Svizzera, una profezia da brividi

Il 2026, almeno finora, sembra aver sorriso soprattutto allo spagnolo, protagonista di una prima parte di stagione dominante . A Indian Wells, però, il suo avvio è stato meno brillante del previsto. Scenario opposto per Sinner, che proprio sul cemento californiano pare aver ritrovato ritmo e sicurezza dopo alcuni tornei sotto tono.

Una profezia, quella dello storico coach di Roger Federer , su Jannik Sinner . La profezia? Presto detta: ecco quando tornerà a vincere con Carlos Alcaraz . A pronunciarsi è Severin Lüthi , per anni al fianco del campione svizzero e oggi capitano della Svizzera in Coppa Davis, oltre che allenatore del giovane Henry Bernet , fresco vincitore dell’Australian Open Junior 2025. In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il tecnico ha analizzato la rivalità che sta segnando la nuova era del tennis mondiale, quella tra il ragazzo di San Candido e lo spagnolo.

Per Lüthi, comunque, il valore dell’azzurro non è in discussione. "Onestamente sarei sorpreso se Sinner non dovesse riprendere Alcaraz e tornare a batterlo", ha spiegato l’allenatore svizzero. "Ha già dimostrato di avere le qualità per farcela, non è a causa di due tornei che lo do per spacciato. Mi aspetto che torni più forte di prima".

Secondo il tecnico, la rivalità tra i due rappresenta anche un potente motore di crescita. "Giocatori di quel livello accettano la sfida e trovano interessante poter cercare sempre delle soluzioni per migliorarsi e battere l’altro. Probabilmente pensano con sei mesi d’anticipo a come l’altro migliorerà in quel tempo. Il successo può portare ad arenarsi su ciò che ti ha fatto vincere degli Slam, mentre questi campioni sanno abbandonare delle cose che funzionavano in passato per restare competitivi".