Giuseppe Conte, contro-video sul referendum: come rimedia una figuraccia

martedì 10 marzo 2026
Un video su Facebook per replicare al video postato ieri mattina dalla premier Giorgia Meloni. L'autore? Giuseppe Conte. "La presidente Meloni mente, sapendo di mentire e tenta di coprire la vera finalità della sua riforma: la politica non lascia. Tutt'altro, raddoppia - dice il leader del Movimento 5 Stelle in riferimento al referendum -. Volete sapere qual è il disegno complessivo di questa riforma salvacasta? Una legge elettorale, premio di maggioranza bulgaro con un governo di maggioranza di turno che oltre a scegliersi i laici che entrano nell'autogoverno della magistratura, si sceglierebbero anche il presidente della Repubblica e tutti gli ordini di garanzia".

E ancora: "La presidente Meloni insiste a raccontare frottole, a perseverare nella menzogna". "Noi non diciamo che nella giustizia va tutto bene ma quello che davvero servirebbe e che non è stato fatto in questi quattro anni di governo sono investimenti seri sulle risorse umane, sulle strutture, sulle infrastrutture digitali, sulla formazione per tutti gli agenti della giustizia e una semplificazione vera. Senza indebolire, anzi rafforzando, la tutela dei diritti di tutti e non solo dei politici", dice tra l'altro Conte sottolineando: "Sono certo che gli italiani bocceranno questa riforma, perché hanno capito che serve solo a voi". 

Immediata la replica di Alfredo Mantovano che - ospite a Ping Pong su Rai Radio1 - risponde per le rime: "Quali sarebbero le inchieste da cui la politica dovrebbe mettersi al riparo e garantirsi l’immunità? Ancora una volta, siamo di fronte a slogan". Al contrario, puntualizza Mantovano, "la riforma punta a depotenziare sia il peso delle correnti all'interno della magistratura, sia il peso della politica" in generale. 

