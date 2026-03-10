Giuseppe Conte, contro-video sul referendum: come rimedia una figuraccia

Un video su Facebook per replicare al video postato ieri mattina dalla premier Giorgia Meloni. L'autore? Giuseppe Conte. "La presidente Meloni mente, sapendo di mentire e tenta di coprire la vera finalità della sua riforma: la politica non lascia. Tutt'altro, raddoppia - dice il leader del Movimento 5 Stelle in riferimento al referendum -. Volete sapere qual è il disegno complessivo di questa riforma salvacasta? Una legge elettorale, premio di maggioranza bulgaro con un governo di maggioranza di turno che oltre a scegliersi i laici che entrano nell'autogoverno della magistratura, si sceglierebbero anche il presidente della Repubblica e tutti gli ordini di garanzia".

E ancora: "La presidente Meloni insiste a raccontare frottole, a perseverare nella menzogna". "Noi non diciamo che nella giustizia va tutto bene ma quello che davvero servirebbe e che non è stato fatto in questi quattro anni di governo sono investimenti seri sulle risorse umane, sulle strutture, sulle infrastrutture digitali, sulla formazione per tutti gli agenti della giustizia e una semplificazione vera. Senza indebolire, anzi rafforzando, la tutela dei diritti di tutti e non solo dei politici", dice tra l'altro Conte sottolineando: "Sono certo che gli italiani bocceranno questa riforma, perché hanno capito che serve solo a voi".