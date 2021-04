Giuseppe Conte, retroscena terremoto: "Si è innamorato e ora è tentato". Più di un indizio: ribaltone politico

22 aprile 2021 a

Giuseppe Conte potrebbe mollare definitivamente il Movimento 5 Stelle e ripartire da zero con un partito nuovo e solo suo. Magari strizzando l'occhio anche agli ex alleati di governo, i dem. Stando a quanto riportato dal Giorno, la tentazione dell'ex premier sarebbe proprio questa. Le ultime dichiarazione di Beppe Grillo non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Conte, in quanto avvocato, avrebbe avvertito il garante dei grillini di non rilasciare dichiarazioni sul caso di stupro in cui è coinvolto il figlio Ciro. Chissà cosa avrà pensato, quindi, quando Grillo ha pubblicato il video choc che ha fatto tanto discutere.

Intanto, deputati e senatori grillini vorrebbero sapere al più presto quali sono i piani di Conte per il Movimento. Alcuni hanno anche minacciato di ritirare l’adesione al suo progetto rifondativo nel caso in cui non apprezzassero le sue idee. Uno dei tanti problemi sarebbe legato proprio al Pd. Il 29 aprile, per esempio, l'ex premier parteciperà a un evento di Goffredo Bettini, "Verso le Agorà democratiche", cui prenderanno parte il segretario del Pd Enrico Letta, Elly Schlein, Nadia Urbinati e Massimiliano Smeriglio. Proprio per questo, i pentastellati avrebbero mostrato i primi segni di gelosia. "Conte è innamorato del mondo dem, passa più tempo con loro che con noi", questa la critica che sarebbe arrivata dai grillini.

Il Movimento 5 Stelle, nel frattempo, continua a cambiare pelle, trasformandosi in una forza politica molto diversa da quella delle origini. I pentastellati, infatti, sono molto vicini al divorzio con Rousseau. Non è stato trovato nessun accordo con il presidente della piattaforma Davide Casaleggio, che una settimana fa aveva lanciato un ultimatum ai parlamentari del M5s, chiedendo loro di saldare i loro debiti con l'Associazione. Adesso, comunque, è ormai certa l'uscita di scena della piattaforma, che contiene i dati di tutti gli iscritti del Movimento e che finora ha rappresentato l'unico strumento di dialogo e consultazione della base.

