Mario Draghi, il Cdm sul Pnrr non parte: scontro in maggioranza su superbonus e pensioni

24 aprile 2021 a

a

a

Superbonus del 110%, Quota 100 e la governance del Piano. Eccoli i nodi più rilevanti che avrebbero portato a un nuovo rinvio del Consiglio dei ministri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un altro stop in vista della scadenza che incombe sul governo Draghi che deve consegnare il Pnrr in Europa entro il 30 aprile e su cui lunedì sono attese in Parlamento le comunicazioni del premier. Infatti, all'ordine del giorno della seduta, ci sarà l'informativa del ministro dell'Economia Daniele Franco.

Il problema è che in queste ore il confronto tra i partiti della maggioranza è ancora in corso e non ci sono indicazioni di un nuovo orario per il Cdm. Da Palazzo Chigi però fanno cercano di minimizzare il problema e fanno trapelare che "il ritardo sarebbe dovuto a un lavoro di rifinitura complesso: sono in corso aggiustamenti su alcune voci e un lavoro di revisione sulla coerenza delle varie parti del testo", si legge in una nota. Le difficoltà nascono soprattutto per quanto riguarda i Cinque Stelle che non hanno digerito la mancata proroga del Superbonus al 2023 per cui non sono state stanziate risorse aggiuntive su cui anche Fi e Pd spingono.

La Lega vuole che venga rivisto quel passaggio su Quota 100, secondo cui la misura andrà alla sua naturale scadenza "a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti". Mentre sulla governance, sempre i grillini, sollecitano un minore accentramento rispetto al modello che prevede la gestione del Mef con la superivisione di Palazzo Chigi. Tutti i nodi, però, fanno notare fonti dell'esecutivo, "potrebbero non essere sciolti adesso dato che il testo del Pnrr tornerà in Consiglio dei ministri prima dell'invio a Bruxelles e dal dibattito in Parlamento potrebbero emergere, spiegano, novità rilevanti per le ultime modifiche al documento", rivela invece TgCom24. Insomma per Draghi c'è ancora tanto lavoro da fare, ma mancano soltanto sei giorni alla scadenza europea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.