Sondaggio Emg, crescono solo i Fratelli d'Italia. E Giorgia Meloni è sempre più vicina a Mario Draghi: ecco le cifre

Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi anche a livello individuale. I sondaggi realizzati da Emg per Agorà - la trasmissione in onda su Rai3 - parlano chiaro: Fdi è l’unico partito a salire anche questa settimana, con un +0,3 che lo proietta al 17,7 per cento; il Pd è sempre meno distante con il suo 18,9 per cento, mentre la Lega resta sempre il primo partito con il 22,3 per cento. Ma per quanto concerne il gradimento personale, la Meloni è seconda solo a Mario Draghi con il 43 per cento (+1 rispetto a sette giorni fa).

Il presidente del Consiglio rimane ovviamente in cima alle preferenze degli italiani con il 50 per cento (-1), mentre a completare il podio c’è Giuseppe Conte, stabile al 40 per cento. Le sorprese sono rappresentate da Luca Zaia e Stefano Bonaccini: i due governatori a livello nazionale risultano più graditi di tanti altri leader politici, rispettivamente con il 37 e il 36 per cento. Alle loro spalle si piazza invece Matteo Salvini, stabile al 34 per cento: più staccati Enrico Letta (30 per cento) e Silvio Berlusconi (28 per cento).

Inoltre Emg si è occupato anche di sondare l’opinione degli italiani sul coprifuoco, che negli ultimi giorni è divenuto terreno di scontro politico, anche all’interno dello stesso governo. La lotta di Salvini e Meloni ha avuto un effetto significativo sull’opinione pubblica: nell’ultima settimana è aumentata di 20 punti la percentuale di chi vorrebbe posticipare il coprifuoco alle 23. Il 38 per cento ha infatti indicato la proroga come soluzione preferita, mentre il 41 per cento (-10 rispetto a sette giorni fa) vorrebbe ancora mantenere il coprifuoco alle 22.

