Matteo Salvini e Matteo Renzi, il retroscena: prove per il Quirinale? Coprifuoco e Speranza, rumors sull'asse "vista Colle"

I due Matteo d'accordo: Salvini e Renzi, respinta la fiducia a Roberto Speranza rilanciano una commissione d'inchiesta. Nulla di che stupirsi, se la nomina per il post-Mattarella non fosse dietro l'angolo. "Renzi e il centrodestra - commentano Pd e Movimento 5 Stelle intimoriti e insospettiti - fanno le prove di maggioranza per eleggersi il presidente della Repubblica". Nella giornata del 28 aprile, stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, i dubbi sulle reali intenzioni del leader della Lega e di quello di Italia Viva non mancano. Al punto che c'è chi si sfoga: Salvini "giocherà sempre a tirare la corda e a lasciarla all'ultimo momento utile".

Scampate le dimissioni il ministro della Salute deve fare i conti con due disegni di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia: uno a firma di tutto il centrodestra di governo (Carroccio, FI , Cambiamo! e Udc), l'altro di Italia Viva. "Bisogna accertare se, nell'ipotesi in cui il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano pandemico, sarebbe stato possibile limitare i morti" sibila il testo del centrodestra. "Va verificata l'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla mancata e tempestiva vaccinazione dei cittadini più fragili", sostiene invece quello dei renziani.

Carroccio e Italia Viva sulla stessa lunghezza d'onda. Il "miracolo" si è ripetuto anche sul coprifuoco, battaglia per eccellenza di Salvini. "È ovvio - ha detto l'ex premier Renzi - che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l'orario prolungato". Insomma, quanto basta per far rizzare le orecchie ai giallorossi. Nel mirino- rivela il quotidiano di Marco Travaglio - ci finisce anche Mario Draghi: "Con noi di nodi politici non parla, mai", si lamentano sul fronte grillino. Sarà vero?

