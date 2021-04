Silvio Berlusconi, retroscena dall'ospedale: "Furioso con Salvini e i suoi, devono restare al fianco di Mario Draghi"

29 aprile 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi sarebbe furioso per la decisione di Lega e Forza Italia di astenersi sull’ordine del giorno sul coprifuoco. L’indiscrezione arriva da Dagospia, secondo cui l’ex premier avrebbe rimarcato con forza che “noi stiamo con Mario Draghi”: l’invito del Cav ai suoi è quello di restare al fianco del presidente del Consiglio, senza alcun tentennamento. Nel frattempo da un paio di giorni sono iniziate a circolare delle note stampa firmate dal “centrodestra di governo”: proprio quello che è uscito dall’aula al momento del voto sull’ordine del giorno sul coprifuoco, dopo la bocciatura della mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza.

"Li combattevo ieri, lo faccio anche oggi". Giorgia Meloni, bordata alla sinistra (e graffio a Salvini e Cav)

Tale ala governista interna al centrodestra è quella che ha avanzato la richiesta di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del ministero della Salute. Anche se qualcuno teme un effetto boomerang: “Rischiamo di vedere sotto esame l’operato delle Regioni”, e non sarebbe il massimo visto che quattordici sono a guida del centrodestra. La nascita di questo “centrodestra di governo”, oltre a marcare una distanza con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia che hanno deciso di rimanere all’opposizione, avrebbe fatto innervosire anche Silvio Berlusconi.

Indiscrezione dai "ben informati". Bomba del Corsera su Berlusconi ricoverato: le sue condizioni, cresce la paura

Il quel è ricoverato da oltre venti giorni al San Raffaele di Milano, dove è arrivato direttamente in elicottero dalla Francia. Dall’ospedale non trapelano particolari indiscrezioni sulle condizioni di salute del Cav, ma il Corriere della Sera ha riportato notizie ricevute dai soliti “ben informati”, che assicurano che “al contrario di altri ricoveri considerati strategici per le vicende processuali, stavolta le condizioni del leader di Forza Italia sono da tenere particolarmente sotto controllo. Esami con qualche valore anomalo”.

Video su questo argomento Speranza, no alla fiducia. Il ministro parla, occhio ai banchi del centrodestra: clamoroso schiaffo alla Meloni? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.