Sergio Mattarella come la Regina Elisabetta? Quirinale, l'indiscrezione pesantissima sul 2 giugno

In Gran Bretagna la regina Elisabetta ha già deciso di aprire i giardini di Buckingham Palace ai picnic estivi: da luglio e fino a settembre i visitatori potranno divertirsi nei giardini del palazzo. In Italia il grande dubbio: aprire o no i giardini del Quirinale per la tradizionale Festa della Repubblica, il 2 giugno? La data è stata indicata dal ministro per il Turismo il leghista Massimo Garavaglia, per dare il via definitivo alle riaperture.

A questo punto il problema diventa pure istituzionale, scrive il Tempo, perché aprire le porte del Quirinale "come ai vecchi tempi" con migliaia di invitati sembra non praticabile. "Meglio non correre rischi inutili: pare sia questo anche il pensiero del presidente Sergio Mattarella. L'importante, per il Colle, è veder scendere i dati della mortalità e dei contagiati, grazie ai vaccini. Delle feste ora se ne può fare a meno: le potrà fare il prossimo capo dello stato, nel 2022, con tutta calma", scrive il Tempo.

A proposito del dopo Mattarella, Bruno Vespa ha ribadito anchìegli che a gennaio 2022 si dovrà votare per il nuovo presidente della Repubblica e i tempi potrebbero essere maturi per una donna? “Nel sentimento diffuso degli italiani sarebbe un avvenimento normale. Ma non so se ci saranno le condizioni politiche. Però il grande giallo del Quirinale è cominciato, c’è chi sta scrivendo i primi capitoli”. Per Vespa inoltre il Quirinale è il “centro di un autentico potere che molti capi dello Stato hanno esercitato nella storia italiana”. Di conseguenza il giornalista della Rai ritiene che “nessuno dei dodici presidenti è stato un docile passacarte”, anzi il potere del Quirinale “è aumentato nella misura in cui è diminuito quello di Palazzo Chigi. Non è un bene”.

