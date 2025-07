Scarlett Johansson, macchina da soldi: quanto fa incassare

Scarlett Johansson è una macchina da soldi. I numeri del botteghino sono scolpiti nella pietra e la incoronano regina indiscussa del cinema globale. A soli 40 anni la statunitense dai lineamenti nordici è diventata l’attrice che ha fatto incassare di più nella storia. Il sorpasso a Samuel L. Jackson è avvenuto in questi giorni grazie a “Jurassic World”. Sebbene il settimo capitolo della saga dei dinosauri sia stato stroncato dalla critica, al botteghino ha fatto magie: ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tre giorni.

Una cifra destinata a crescere, ma che intanto basta alla Johansson per diventare l’attrice più remunerativa al mondo: ha fatto incassare 14,9 miliardi di dollari, per una media di 308 milioni a film. Il dato impressionante è che Scarlett ha impiegato appena 36 film da protagonista (o comunque in cui ricopre un ruolo importante), la metà dei 71 di Samuel L. Jackson, fermo a 14,8 miliardi. Agli esordi la Johansson era considerata un “sex symbol”, la classica “donna oggetto” da sfoderare nelle pellicole, ma alla lunga la bravura e la riconoscibilità hanno pesato maggiormente.

BLOCKBUSTER

A guardar bene la “top ten” degli attori più remunerativi, non sorprende affatto che 7 su 10 siano direttamente collegati alla Marvel. Il conto aumenta a 9 su 10 se si contano Vin Diesel e Bradley Cooper, che prestano la voce a due amatissimi personaggi dei Guardiani della Galassia. A distinguersi in questa particolare classifica dominata dai blockbuster sui supereroi è il solito Tom Cruise.

Quest’ultimo è il sesto attore che ha fatto incassare più soldi (13,3 miliardi di dollari) all’industria cinematografica: merito della saga “Mission Impossibile” ma anche di “Top Gun: Maverick”, che è il suo film ad aver incassato di più (1,4 miliardi). In totale Cruise è stato protagonista in 28 pellicole, per una media di 388 milioni.

L’unica altra donna presente in classifica dopo la Johansson è Zoe Saldana, che deve la sua fortuna ai ruoli interpretati in due dei più grandi blockbuster nella storia del cinema. Come tutti gli altri colleghi presenti in “top ten” (a parte Cruise), ha preso parte ad Avengers: Endgame, il film della Marvel che ha incassato 2,7 miliardi di dollari. L’unica pellicola che ha fatto guadagnare addirittura più soldi è Avatar (2,9 miliardi), nella quale la Saldana ha interpretato un ruolo primario. In mezzo a questo mare di soldi passa quasi in secondo piano “Emilia Perez”, il film grazie al quale la Saldana ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista.

La 47enne statunitense è una delle poche in questa particolare “top ten” ad aver vinto l’ambita statuetta. La Johansson si è dovuta accontentare di due candidature, mentre Jackson ha sfiorato la vittoria nel 1995 come miglior attore non protagonista in “Pulp Fiction”, salvo poi vedersi riconoscere l’Oscar alla carriera nel 2022.

Lo stesso premio che verrà consegnato anche a Tom Cruise nella prossima cerimonia dell’Academy. Robert Downey Jr., terzo per incassi con 14,3 miliardi di dollari, ha invece vinto la statuetta alla terza candidatura, 31 anni dopo la prima: è stato riconosciuto in qualità di miglior attore non protagonista in “Oppheneimer”, l’ultima fatica cinematografica di Cristopher Nolan (che adesso è al lavoro su “The Odyssey”, ennesimo film destinato a sbancare il botteghino, ma questa è un’altra storia).

Infine una curiosità: l’attore che chiude la “top ten” dei più remunerativi è quello che ha ricevuto più candidature all’Oscar senza però mai vincerlo. Si tratta di Bradley Cooper, uno dei migliori interpreti che Hollywood ha da offrire: nonostante le 12 nomination, ancora non è stato mai premiato dall’Academy. In ogni caso nessuno gli toglierà l’Oscar alla carriera quando arriverà il momento.