Alessandro Cattelan a Mediaset, rumors: l'offerta del Biscione

«Cattelan è un talento complesso per la tv generalista. Io lo riportai in Rai, Ma Alessandro deve fare un lavoro di allargamento». Con queste parole, il Direttore della Direzione Coordinamento Generi Rai, Stefano Coletta, ha spiegato in maniera chiara fa l’esclusione di Alessandro Cattelan da Viale Mazzini. In sostanza l’eterno giovane conduttore, nato a Tortona 45 anni fa, non è stato ritenuto indispensabile dalla Rai che lo ha così rimesso sul mercato televisivo. Una bocciatura che però ha aperto al conduttore l’opportunità di finire a Mediaset. Tutto è nato dall’interesse del Biscione verso Cattelan, comunicato all’agente del presentatore Marta Donà. Lo scrive il sito Affaritaliani. E proprio oggi Mediaset presenta i palinsesti per la prossima stagione televisiva, dove dovrebbe proporre un Late show in seconda serata da affidare a Cattelan.

Un format che è una sorta di comfort zone, da cui però non è mai riuscito ad uscire. Le parole del direttore Coletta, infatti, lasciano un senso di incompiuto per una carriera che sembra essere legata sempre all’abusato termine di eterna promessa. E certificano il fatto che quello stile un po’ da tv USa non si adatta benissimo a quello più paludato e forbito della Rai. Nonostante Cattelan sia ormai un veterano della tv, sia generalista che delle nuove piattaforme. Da settembre, per esempio, sarà su Disney + come giurato di Italia’s got talent con Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini. Attualmente è anche sul web con la sua rubrica, su Youtube, Supernova. Così dopo Mtv, Rai, Sky, Netflix, ecco Mediaset.