Wimbledon, Jannik Sinner trema: una stangata da 6 milioni di euro

Un momento difficile per Jannik Sinner. La partita contro Grigor Dimitrov ha visto il numero uno al mondo arrancare a causa di un infortunio al gomito. L'azzurro ha superato il turno dopo il ritiro dell'avversario, costretto ad abbandonare l’incontro nonostante si trovasse in vantaggio di due set. Lo stesso Sinner ha detto di non essere soddisfatto: Dimitrov "avrebbe meritato anche di giocare il prossimo turno, se avesse potuto. Non mi sento un vincitore oggi, è un momento triste per tutti noi che abbiamo visto cosa è successo".

Ma la preoccupazione, oltre che alle condizioni del bulgaro, ricade sulla salute di Jannik. Nel corso del primo game della partita, Sinner è caduto poggiando il peso sulla mano e sul gomito destro. L’infortunio ha richiesto l’intervento del fisioterapista e l’assunzione di antidolorifici per poter proseguire la gara. Il giocatore ha continuato il match, ma non sono passati inosservati gli evidenti segni di difficoltà nei movimenti e nel servizio. "C’è un po’ di preoccupazione. Devo vedere come reagisco domani, come mi sveglio. È una risposta che nessuno di noi sa ancora", aveva commentato l'altoatesino al margine della partita.