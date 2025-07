Matrimonio a Priva Vista, clamoroso: arriva lei, che testa salta

Novità su Real Time. Nella quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista arriva un'importante novità. Nel programma in onda sul canale 31, al fianco degli esperti Nada Loffredi e Andrea Favaretto non ci sarà più il sociologo Mario Abis, presente fin dalla prima edizione, ma la new entry Giulia Davanzante. Psicologa clinica, Davanzante vanta un approccio sistemico-relazionale. D'altronde è un’esperta nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità. Ecco allora che sarà lei - stando a quanto riportato - ad affiancare Loffredi, sessuologa presente sin dall’esordio del reality show, e del life coach Favaretto, in forza dalla settima edizione.

Matrimonio a Prima Vista 15 sarà composto da nove episodi, che verranno rilasciati in anteprima su Discovery+. Le coppie protagoniste saranno tre per un totale di sei partecipanti disposti a sposarsi senza conoscersi. I single, infatti, tenteranno l'avventura per trovare il grande amore.