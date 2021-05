Giuseppe Conte, Ciro Grillo l'alibi perfetto. Una voce dal cuore del M5s: ecco come faranno fuori Beppe dal Movimento

04 maggio 2021 a

"Con quel filmato folle Grillo ha dimostrato che pensa prima a se stesso e poi al Movimento che ha fondato", spiega al Giornale una fonte parlamentare grillina riferendosi al famoso intervento del Garante in difesa del figlio Ciro sotto accusa per violenza sessuale. Col passare dei giorni è cresciuta la rabbia dei grillini nei confronti del fondatore, per quel video. "Sono contro di lui anche quelli che hanno avuto paura di prendere posizione", spiega sempre la stessa fonte. Giuseppe Conte, leader designato, ha stigmatizzato il comico. Il Garante si è trovato da solo, dopo che il suo potere politico si era dimostrato enorme: sbloccando dallo stallo due maggioranze politiche.

Qualcuna parla di una possibile eclissi dalla politica di Beppe Grillo, come quella avuta a novembre del 2014. E a breve Conte prenderà in mano le redini del M5s. L'ex premier sta confezionando uno Statuto che limita al massimo l'influenza del Garante. "Tra i due nelle ultime settimane non sono mancati i dissidi: dal simbolo, che Conte avrebbe voluto cambiare, alla questione del 2X1000. Una risorsa fondamentale per finanziare il nuovo partito, il cui ricorso è stato messo in stand-by da un veto di Grillo", scrive il Giornale.

"Beppe ormai è visto diversamente rispetto a prima perché con quel video ha fatto arrabbiare parecchi», dice al Giornale un deputato alla seconda legislatura. Per il futuro si prospetta un Movimento senza Davide Casaleggio e con un Grillo di nuovo in disparte, fortemente ridimensionato. Nel frattempo continuano a circolare le indiscrezioni su un nuovo movimento di Casaleggio. Nel sito non ci sono più riferimenti al M5s. In homepage c'è un video dell'"attivista politico" Alessandro Di Battista che comunque si è allontanato dai grillini dopo la nascita del governo Draghi. Nella galassia grillina, quindi sono tanti i movimenti che stanno avvenendo a partire proprio dal vertice.

