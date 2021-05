Servizi segreti, Mario Draghi sceglie Elisabetta Belloni come capo: archiviato l'uomo di Conte

12 maggio 2021 a

Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione dell'attuale responsabile il prefetto Gennaro Vecchione. Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Nata a Roma il 1 settembre 1958. Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, già direttore generale per le risorse e l’innovazione della Farnesina (dal gennaio 2013). Dal 2008 al 2013 direttore generale della Cooperazione allo sviluppo. Già capo dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri, nel 2007 la Belloni fu insignita dalla Francia dell’onorificenza di cavaliere della Legion d’onore per il contributo dato "alla cooperazione bilaterale, in particolare durante le emergenze del Libano, dello tsunami in Asia e degli scontri in Costa d’Avorio". Ha insegnato Cooperazione allo sviluppo alla Luiss di Roma. E’ sposata con l’ambasciatore Giorgio Giacomelli.

Il posto della Belloni, come segretario generale alla Farnesina, è stato preso dall'ambasciatore Ettore Sequi, attualmente capo di gabinetto del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. È la prima volta che una donna arriva al vertice dell’intelligence.La grande esperienza ha pesato molto, perché da sempre in prima linea nelle emergenze internazionali. Ha gestito i sequestri degli italiani in Iraq lavorando fianco a fianco con gli 007 e diventando punto di raccordo per l’azione del governo per la liberazione degli ostaggi, ma anche punto di riferimento per le famiglie. Da segretario del ministero degli Esteri si è occupata dell’organizzazione della Farnesina. Ora coordinerà le due agenzie operative dei servizi segreti e si confronterà con l’autorità delegata Franco Gabrielli.

