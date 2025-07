Elisabetta Belloni, addio Bruxelles e von der Leyen: la decisione

Belloni, che avrebbe parlato direttamente con von der Leyen, avrebbe motivato la sua scelta con ragioni personali. Prima glielo avrebbe detto di persona, durante un faccia a faccia, come riferito da fonti europee, e poi le avrebbe scritto una lettera per ufficializzare la fine dell’esperienza. La presidente della Commissione europea, però, non avrebbe accolto la notizia in maniera positiva. Anzi, avrebbe provato a convincere la diplomatica a ripensarci. Belloni, tuttavia, non avrebbe intenzione di fare un passo indietro rispetto alla sua decisione. Almeno per ora, inoltre, non sembra esserci un nuovo incarico per lei all'orizzonte.

L'ex numero uno del Dis era stata chiamata dalla von der Leyen come consigliera diplomatica a fine gennaio 2025. Un'esperienza lavorativa che la Belloni ha accettato e che in totale, se l'indiscrezione di Repubblica verrà confermata, sarebbe durata solo sette mesi. E in questo periodo di lavoro, tra le due non sarebbero mancati momenti di frizione. Le dimissioni della Belloni, se confermate, arrivano in un momento non proprio facile per la presidente della Commissione, che non solo ha ricevuto una mozione di sfiducia all’Europarlamento di cui si discuterà il 10 luglio, ma che non avrebbe nemmeno il sostegno delle principali capitali europee, come Parigi, Berlino e Roma, a quanto pare non pienamente soddisfatte del suo operato.