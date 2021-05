Le Iene accusano Pierpaolo Sileri di "conflitto d'interessi": doppio lavoro, non solo sottosegretario alla Salute

13 maggio 2021 a

a

a

Conflitto di interessi per Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute avrebbe lavorato contemporaneamente sia per il pubblico che per il privato. Un'incompatibilità riconosciuta anche dalla legge. A svelare quanto sarebbe accaduto, ossia un presunto conflitto d'interessi, è Le Iene, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino in onda su ItaliaUno. Nel servizio si racconta che Sileri la mattina faceva il medico all’università di TorVergata e il pomeriggio riceveva nelle salette di Villa Claudia, casa di cura convenzionata con la Regione Lazio.

"Minacce e pressioni". Sileri in Procura: la denuncia che fa venire giù l'Italia. Gioco sporchissimo, chi c'è dietro

La prova racchiusa in un audio. Quello trasmesso da un’emittente radio romana, dove Sileri promuove le attività di Villa Claudia e quando l’intervistatore gli chiede "Voi a Villa Claudia siete organizzati?", lui non attende a esortare i pazienti a rivolgersi a loro. La questione era giunta già un anno fa sul tavolo della Regione Lazio, ma lui si era difeso assicurando che a Villa Claudia si era occupato solo di "tutoraggio e insegnamento nell’ambito di un accordo siglato con la scuola di specializzazione di TorVergata".

"Un modo per intimidirlo". Sileri in Procura dopo le minacce, cosa sa Crosetto sui "poteri forti, non politici"

Anche in questo caso la smentita non è tardata ad arrivare: complice la testimonianza di una dipendente della clinica che mostra il tariffario della prima visita e della visita di controllo previsto dal professore Sileri, specialista in chirurgia dell’apparato digerente. Una circostanza - è la conclusione de Le Iene - che confermerebbe la violazione della legge introdotta nei primi anni ’90 dall’allora ministro Rosy Bindi, che vieta a un medico dipendente del pubblico di percepire reddito da una clinica privata convenzionata. Intanto Sileri non ci sta: la trasmissione di ItaliaUno ha fatto sapere che in redazione sono arrivate ben due diffide da parte del senatore pentastellato in cui rivela che denuncerà la trasmissione.

Video su questo argomento "Indice R0 in salita". Sileri e il suo "piano vaccini": "Prima chi lavora nei supermercati e nella catena del freddo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.