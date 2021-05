Sondaggio di Fabrizio Masia, il clamoroso sorpasso di FdI sul Pd: ecco gli ultimi numeri di Giorgia Meloni

13 maggio 2021 a

a

a

Clamoroso sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd di Enrico Letta. Nell'ultima settimana Fratelli d'Italia ha guadagnato quasi un punto percentuale passando così dal 17,6 per cento al 18,5 per cento, mentre il Partito democratico è rimasto inchiodato al 16,9 per cento. E' quanto emerge dal sondaggio illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Luisella Costamagna ad Agorà, su Rai tre. Secondo le sue rilevazioni, il primo partito resta la Lega di Matteo Salvini che ha preso lo 0,1 per cento ed è salita così al 22,2 per cento.

Fratelli d'Italia diventa così il secondo partito italiano. A seguire c'è il Movimento 5 stelle che è calato di mezzo punto percentuale ed è quindi passato dal 19 per cento al 18,4 per cento. Il Partito democratico scende così al quarto posto della classifica. Una debacle per il neo segretario Enrico Letta che evidentemente non convince l'elettorato.

Forza Italia di Silvio Berlusconi è cresciuta di uno 0,1 per cento portandosi così al 6,9 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi è passata invece dal 4,1 per cento al 4 per cento. Azione di Carlo Calenda è salita dal 3,2 al 3,3 per cento.

Per quanto riguarda i leader è cresciuta la fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi, dal 51 al 52 per cento Il premier è seguito da Giorgia Meloni (salita al 44 per cento) che ormai ha superato di gran lunga Giuseppe Conte (sceso al 39 per cento) che resta comunque al terzo posto. Luca Zaia è invece in quarta posizione con il 38 per cento delle preferenze, sopra a Stefano Bonaccini (37 per cento), Matteo Salvini (34 per cento), Letta (31 per cento) e Silvio Berlusconi (28 per cento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.