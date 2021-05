L'aria che tira, Myrta Merlino demolisce Alessia Morani: "Ti ho chiesto del Pd, non di Salvini". Lei balbetta: che figuraccia

17 maggio 2021 a

E' in difficoltà Alessia Morani a L'aria che tira su La7. Incalzata prima dalla conduttrice Myrta Merlino, e poi da Augusto Minzolini, anche lui ospite in studio, la piddina sembra in agitazione, balbetta, non risponde a interrogativi ben precisi. Una scena imbarazzante che comincia con una domanda della conduttrice: "Il Pd vuole tenersi stretto Draghi perché se andasse al voto prima farebbe una fatica del diavolo. Avete un problema?", chiede la Merlino.

"Gli italiani vogliono tenersi stretto Draghi perché è una persona straordinaria e lo sta dimostrando in quest'esperienza di governo. Se oggi è possibile continuare a riaprire è perché c'è stata prudenza e buonsenso", risponde la Morani. Che quindi attacca il leader della Lega: "Se avessimo dato ascolto a Matteo Salvini avrebbe sbracato e ci saremmo trovati con un effetto boomerang a una velocità supersonica".

Ma la Merlino a quel punto non può fare a meno di osservare: "Io le ho chiesto una cosa su di voi, lei parla di Salvini. Diciamoci le verità stamattina". Quindi la piddina risponde ancora una volta senza rispondere alla domanda: "Se non ci sono le riforme non ci sono quei 200 miliardi del Recovery". Allora, disarmata, la conduttrice si rivolge ad Augusto Minzolini: "Provaci tu a fare l'affondo con la Morani perché io non ci sono riuscita". E Minzo secco: "Salvini è stato molto chiaro: voterà Draghi al Quirinale. Voi?". E anche in questo caso la piddina balbetta: "La discussione sul Quirinale non si fa in tv ma è qualcosa di complesso". Qundi Minzo commenta: "Non lo votate perché non volete andare a votare". E lei conclude, sempre più in imbarazzo: "E' più complicata di così".

