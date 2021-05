Sondaggio Mentana, Giorgia Meloni supera il Pd: dramma a sinistra, il centrodestra fa il vuoto

17 maggio 2021 a

Come ogni lunedì che si rispetti, non poteva mancare il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7. Enrico Mentana ha annunciato le intenzioni di voto di oggi, lunedì 17 maggio, come una grossa sorpresa che farà discutere: ed effettivamente è così, perché Giorgia Meloni ha virtualmente messo la freccia sul Pd. Il centrodestra si ritrova quindi con le due principali forze politiche del Paese: attualmente sono divise, dato che una è entrata nel governo presieduto da Mario Draghi e l’altra si è piazzata all’opposizione, ma si ritroveranno sicuramente quando si tornerà a votare.

Nel frattempo a tremare sono gli avversari e in particolare il Pd, che si vede eclissare pure da Fratelli d’Italia. La Lega si è confermato il primo partito con il 21 per cento (-0,3), ma alle sue spalle non ci sono più i dem bensì i meloniani, che sono rilevati al 18,5 per cento: +0,4 rispetto a sette giorni fa e sorpasso effettuato ai danni del Pd, che invece nell’ultima settimana ha perso uno 0,3 ed è sceso al 19,2 per cento. Sempre più staccato il Movimento 5 Stelle, che non riesce ad andare oltre il 16,8 per cento (-0,2): segno che neanche la leadership - tra l’altro non ancora ufficiale - affidata a Giuseppe Conte ha rianimato i grillini.

Segni di vita importanti per Forza Italia, che ha guadagnato uno 0,3: il partito di Silvio Berlusconi è rilevato al 7 per cento. Nelle retrovie Azione di Carlo Calenda perde qualcosina (3,5 per cento, -0,2), così come Sinistra Italiana (2,9 per cento, -0,1). Niente da fare per Matteo Renzi: Italia Viva resta inchiodata all’1,8 per cento per la seconda settimana di fila.

