Dritto e Rovescio, il comunista Ferrero delira su Meloni e fascismo? Santanchè lo massacra: "Una faccia sola"

Scontro in diretta nella puntata di ieri 20 maggio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, tra Daniela Santanchè e Paolo Ferrero, ex segretario di Rifondazione Comunista. "L'antifascismo con il libro di Giorgia Meloni non c'entra niente", tuona la senatrice di Fratelli d'Italia. "Poi io capisco che non ci sono argomentazioni", continua la Santanchè ma il comunista le parla sopra: "Allora faccia un bel libro di condanna del fascismo". La Pitonessa lo mette a tacere: "Abbiamo detto che non ci interrompiamo".

Quindi continua: "Avete questa paura, mentre voi non ci siete più c'è una giovane donna che ha messo in piedi un partito di destra che ha portato a percentuali incredibili con, a differenza vostra, una faccia che è sempre uguale, la coerenza", tuona la Santanchè. Quindi Ferrero è costretto ad ammettere: "Su questo hai ragione". E la senatrice di Fratelli d'Italia conclude: "Lei ha detto mai con i comunisti, mai con i Cinque stelle e Giorgia Meloni è quel paracarro".

La Meloni Fratelli d'Italia, infatti, volano nei sondaggi. Corrado Formigli a PiazzaPulita, nella puntata on onda su La7 giovedì 20 maggio, ha snocciolato i risultati di una rilevazione di Index Research. E i numeri parlano chiarissimo: negli ultimi sette giorni, FdI guadagna un ulteriore 0,5 per cento schizzando al 18,5 per cento.

Il partito della Meloni stando al sondaggio è al terzo posto, ma la forbice è strettissima. Primo partito sempre la Lega, che perde però lo 0,3 per cento e si assesta al 20% tondo tondo. Quindi il Pd, che tracolla dello 0,5% in una settimana e scende al 19,5 per cento. Quarta piazza per il M5s, dato in ascesa di 0,2 punti percentuali al 16,2 per cento.

