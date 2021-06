Le Iene, Roberto Formigoni: "Tu non farai nulla di tutto questo", la frase dell'omicida in carcere

01 giugno 2021 a

a

a

Rompe il silenzio, Roberto Formigoni. Lo fa in un'intervista a Le Iene, il programma di Italia 1. Raggiunto da Giulia Innocenzi, parla dal suo appartamento di Milano, dove sta scontando i domiciliari: "Ho la possibilità di uscire due ore al giorno, per il resto devo stare in casa". Dunque ricorda i cinque mesi trascorsi in carcere: "Avevo una cella che dividevo con altri tre detenuti. Sono stato trattato con grandissimo rispetto, era presente uno di loro condannato per omicidio, mi disse noi tutti i giorni laviamo, puliamo. Tu non farai nulla di tutto questo, abbiamo deciso, tu hai fatto tanto bene ai cittadini, vogliamo darti questo segno di riconoscenza. Non ho potuto fare nulla, addirittura non volevano che apparecchiassi la tavola", ricorda l'ex governatore della Lombardia.

Che finezza la Azzolina che scatarra su Formigoni: Ma chi sputacchia davvero sui cittadini onesti?

Si parla poi del vitalizio, che recentemente Formigoni si è visto restituire: "Ricevo attorno ai 2000 euro al mese. O quello oppure non ho niente. Tenga conto che mi è stato sequestrato tutto", sottolinea. E ancora: "Dal momento della condanna la Corte dei Conti mi ha sequestrato integralmente il vitalizio di Regione Lombardia". E sulla restituzione dell'assegno puntualizza: "La commissione di garanzia mi ha dato pienamente ragione, ha stabilito quindi che la sentenza Grasso non stava né in cielo né in terra. In termini di diritto ha riconosciuto il mio diritto a non morire di stenti".

"Come scatarrare sulla gente onesta": lo schifo dell'Azzolina contro Formigoni, che razza di roba sono i grillini

Non poteva mancare una replica alle parole, vergognose, di Lucia Azzolina, l'ex ministro dell'Istruzione M5s che aveva commentato la restituzione del vitalizio così: "Come scatarrare sui cittadini onesti". Il commento di Formigoni è tranchant: "A me il nome Azzolina fa venire in mente i banchi a rotelle che ho visto accatastati in molte scuole". Insomma, una volgarità, quella della grillina, nemmeno degna di una risposta nel merito.

Video su questo argomento Vitalizi, gli insulti di Paola Taverna a Lega e Forza Italia: "Scandalo Formigoni, tutta colpa loro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.