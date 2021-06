Otto e Mezzo, Matteo Salvini mantiene la promessa e porta i fiori a Lilli Gruber: "Dopo due anni", "Sono più buono"

03 giugno 2021 a

La promessa è stata mantenuta: Matteo Salvini ha portato un mazzo di fiori a Lilli Gruber in occasione della sua intervista a Otto e Mezzo, in onda questa sera su La7. “Ecco a lei, ogni promessa è debito”, ha detto sorridendo il leader della Lega. Immediata la replica, un po’ infastidita, della conduttrice: “Bè sono passati due anni. Le donne non hanno tutta questa pazienza. La ringrazio”. “Dopo il Covid bisogna essere più dolci, più buoni e più sereni”, ha detto il segretario del Carroccio. "Un nuovo Salvini", ha controbattuto la giornalista.

La querelle sui fiori risale a due anni fa. L’8 maggio 2019, prima della ospitata a Otto e Mezzo, il segretario del Carroccio disse che non aveva voglia di andare dalla Gruber. Quando la conduttrice glielo fece notare, disse: “Mi aspettavo un mazzo di fiori di scuse”. “Le voglio un sacco di bene” - rispose allora Salvini, che all’epoca ricopriva la carica di ministro dell’Interno -. Le manderò una piantagione di rose e di margherite. Ora mi occupo di mafia, di droga, di immigrazione clandestina”.

Nel corso della trasmissione, poi, Salvini ha affrontato diversi temi, incalzato dalla conduttrice e dall’altro ospite del talk, il direttore de La Stampa Massimo Giannini. Tra gli argomenti toccati, la pandemia, il rapporto con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia e la questione riforme all’interno del governo.

