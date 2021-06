Emilio Carelli, addio M5s: "Il sogno è finito". Il deputato sfida Berlusconi: passa con Coraggio Italia di Brugnaro

08 giugno 2021 a

Tira aria di cambiamento nella politica italiana. Dopo il passaggio di Marcello De Vito dal M5s a Forza Italia, oggi a emigrare è Emilio Carelli, anche lui ex grillino, che ha trovato una nuova "casa politica" nel partito di Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, Coraggio Italia. Carelli, in verità, aveva lasciato il Movimento mesi fa per andare incontro a Giuseppe Conte e infoltire le fila dei "responsabili" che avrebbero dovuto evitare la sua caduta. E così si iscrisse al gruppo Misto della Camera. Adesso l'ex direttore responsabile di SkyTg24 ha deciso di lanciarsi in nuovo percorso.

"Aderisco a Coraggio Italia per riproporre attraverso un’iniziativa nuova quei valori che mi avevano avvicinato ai 5 Stelle - ha spiegato Carelli al Corriere della Sera -. Avendo fatto per 40 anni il giornalista e non il politico di professione non mi ritrovo vincolato alle categorie destra-sinistra, preferisco valorizzare le idee della mia formazione culturale di matrice cattolica, impegno sociale e inclusione". L'ex grillino ha rivelato che a convincerlo al cambio di passo è stato proprio Brugnaro: "Mi sono trovato profondamente in sintonia con lui su valori a me cari da sempre come competenza, affidabilità, professionalità, meritocrazia, concetti che mi hanno convinto insieme al fatto di voler puntare su giovani, ambiente, imprese, lavoro, scuola, ricerca".

Emilio Carelli, poi, ha fatto sapere di non avere nulla in contrario al nuovo Movimento guidato da Giuseppe Conte, ma ha detto anche di non riconoscersi più in esso: "Ho grande considerazione di Conte, che ha guidato il Paese in momenti difficili, e gli auguro il successo che merita. Ma ho lasciato il M5S perché consideravo quel sogno finito". Allo stesso tempo l'ex grillino ha annunciato pieno sostegno a Mario Draghi e infine ha aggiunto: "Auspico che altri parlamentari aderiscano a Coraggio Italia".

