Roma, Enrico Michetti candidato sindaco: passa il "tribuno della radio" indicato da Giorgia Meloni. Stallo su Milano

Passa la linea di Fratelli d'Italia a Roma: il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative nella Capitale è Enrico Michetti, professore di diritto e "tribuno della Radio". Lavora infatti come speaker a Radio Radio. L'accordo è stato raggiunto durante il vertice della coalizione in programma questo pomeriggio. La candidata vice-sindaco, invece, è il magistrato Simonetta Matone. "Sono contento ed emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto", ha detto Michetti all'AdnKronos.

Una decisione è stata presa anche su Torino, dove invece il nome su cui si è trovata l'intesa nel centrodestra è quello dell'imprenditore piemontese Paolo Damilano, come confermato anche da Matteo Salvini. "Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria", ha detto il leader della Lega. Il nodo dei candidati sindaci per il centrodestra è stato sciolto. E' ancora stallo invece sulla città di Milano, dove comunque i recenti sondaggi danno in vantaggio il centrodestra su Giuseppe Sala pur in assenza di un candidato.

Al vertice del centrodestra hanno partecipato oltre al segretario leghista, anche Antonio Tajani per Forza Italia e Giorgia Meloni per FdI. Presenti anche i cosiddetti "piccoli": Coraggio Italia con il senatore Gaetano Quagliariello e l'ex grillino Emilio Carelli, Udc Noi con l'Italia e Rinascimento di Vittorio Sgarbi.

