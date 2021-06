Federico Sboarina passa con FdI: "Scelta personale e non solo politica. Grazie di tutto a Matteo Salvini"

15 giugno 2021 a

Federico Sboarina, sindaco di Verona, eletto come civico e vigino alla Lega, ora aderisce a Fratelli d’Italia. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenuta dal primo cittadino con Giorgia Meloni. "È una scelta personale e non solo politica. Una scelta maturata nel corso dell’ultimo anno. Fratelli d’Italia è la famiglia a cui mi sento di appartenere. Aderisco a quel partito a cui mi sento da sempre di appartenere". E ancora, rassicurando i cittadini: "Cosa cambia? Non cambia nulla nell’impegno per l’amministrazione della città. Tra l’altro io devo ringraziare davvero Matteo Salvini. Non c’è una volta in questi 4 anni che non abbia trovato in Salvini una persona vicina, che non mi abbia ascoltato. Da questo punto di vista nel mio rapporto con gli alleati e con la comunità non è cambiato assolutamente nulla". Un addio che arriva il giorno prima di un attesissimo vertice tra Salvini, Meloni e Berlusconi: al centro i nomi dei candidati per le amministrative.

Altrettanto entusiasta la leader di FdI che si dice "contenta di concludere questa mia visita molto importante con l’annuncio che il sindaco di Verona ha appena fatto". Si tratta - come ricorda la stessa Meloni - di un ritorno a casa: nel 2002 infatti Sboarina era stato eletto per la prima volta in consiglio comunale a Verona proprio nella lista di Alleanza Nazionale. "La nostra priorità - prosegue la numero uno di FdI - era restituire un luogo in cui fare politica con orgoglio. L’altro tratto distintivo è l'inclusività, la capacità di dare una casa anche a persone che venivano da esperienze diverse dalla nostra". Infine la Meloni definisce il sindaco "un pezzo da novanta" che troverà sostegno in Fratelli d'Italia.

Primo ad accogliere Sboarina è Francesco Lollobrigida che da capogruppo del partito alla Camera dà il suo "benvenuto in Fratelli d’Italia". Anche per lui solo complimenti al primo cittadino, descritto come "uomo e politico di grande valore. A nome mio e dei deputati di FdI un sincero augurio di buon lavoro, certi che proseguirà il suo impegno con la consueta serietà, l’amore e la dedizione per il territorio e per la comunità che rappresenta".

