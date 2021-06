Fratelli d'Italia, dopo Sboarina sfilza di ingressi: chi passa con Giorgia Meloni, ecco tutti i nomi

16 giugno 2021 a

Giorgia Meloni cresce in tutti i numeri: da quelli dei sondaggi a quelli degli ingressi. L'ultimo in Fratelli d'Italia è quello del sindaco Federico Sboarina. Si tratta, appunto, dell'ultimo di tanti altri. Qualche tempo fa la Meloni in Parlamento aveva visto l'arrivo di tre ex Movimento 5 Stelle: la senatrice Tiziana Drago e i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. Per non parlare poi dell'europarlamento con Vincenzo Sofo che ha lasciato la Lega non approvando la partecipazione alla maggioranza a sostegno di Mario Draghi.

Anche il Consiglio Regionale della Lombardia allarga le braccia a new entry: si tratta di Paolo Franco, ex forzista, poi aderente a Cambiamo! e infine passato in Fratelli d'Italia. Prima di lui era stata la volta di Federico Romani (anche lui direttamente da Forza Italia) e Patrizia Baffi da Italia Viva. In Basilicata sono passati a Fratelli d'Italia Tommaso Coviello, ex del Carroccio, e Gianfranco Baldi, ex azzurro. A Savona, invece, è il Presidente del Consiglio comunale Renato Giusto ad aderire a Fratelli d'Italia, lasciando la Lega. E ancora nella provincia di Frosinone, Lucio Fiordaliso. Stesso discorso per il Primo Cittadino di Carcare, nel Savonese, Christian De Vecchi e Guido di Bartolomeo, Primo cittadino di Bolognano (con il suo vice) in provincia di Pescara.

Salto anche Fausto Cassetti, Antonio del Giudice. Vincenzo Nuccitelli,Toni Capitanio, Pierluigi Silvestri. Nelle ultime ore - ricorda il quotidiano romano - c'è stato un passaggio anche a Fano, quello di Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli. A Isernia è toccato a Gianni Fan tozzi e Salvatore Azzolini (provenivano dal Misto). Insomma, quello della Meloni è un trend che non sembra arrestarsi. Addirittura, secondo un sondaggio commissariato dai senatori del Partito democratico, i dem preferiscono la leader di Fratelli d'Italia a quello di Italia Viva. Anche se Matteo Renzi è stato a sua volta un piddino.

