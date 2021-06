Beppe Grillo, indiscreto dal M5s: "Tempi supplementari per evitare la rottura, ma Giuseppe Conte ha già deciso di parlare"

25 giugno 2021 a

Giuseppe Conte dice addio ai grillini? A quanto pare l'ex premier non avrebbe apprezzato affatto le recenti uscite di Beppe Grillo contro di lui, frasi del tipo: "Non conosce il Movimento", "Io sono un visionario, lui no". Un duro colpo per l'avvocato che pensava di essere il futuro capo politico dei grillini. Questa mattina alcune fonti del M5s hanno detto che Conte farà una conferenza stampa per spiegare le sue scelte dopo l'affondo del garante dei 5 Stelle.

Adesso, stando all'indiscrezione rilanciata dal giornalista del Tg2 Luciano Guelfi, pare che la conferenza slitti al prossimo lunedì, al 28 giugno. "Dal M5s fanno sapere: 'Nessuna psicosi da retroscena. Sarà lui a parlare'. Tempi supplementari nel weekend per evitare una rottura che in questo momento sembra cosa fatta", ha scritto il giornalista su Twitter.

Nel frattempo, sarebbero in corso dei tentativi di mediazione per scongiurare la rinuncia al progetto da parte di Conte. Un addio che sembra sempre più certo. L'avvocato, infatti, si sarebbe sfogato definendo "inaccettabile e irrecuperabile" la situazione. Per cercare di riportare la calma all'interno del Movimento, una delegazione di senatori ha fatto visita a Conte nella sua abitazione in centro a Roma. Tra questi il capogruppo dei grillini a palazzo Madama Ettore Licheri, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

