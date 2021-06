Euro 2020, Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro Boldrini e sinistra: "Viva la libertà", "Sempre in piedi"

27 giugno 2021 a

a

a

Che fallimento, per la sinistra. No, gli azzurri di Roberto Mancini non si inginocchiano. Dritti in piedi prima del match ad Euro 2020 contro l'Austria, gli ottavi di finale in cui dopo aver sofferto abbiamo strappato la vittoria ai supplementari. Cadono nel vuoto gli appelli, o meglio i diktat, di Enrico Letta, Laura Boldrini e Roberto Saviano, soltanto per citare tre dei nomi più in vista.

"Nessun inginocchiamento". Vince la libertà, gli azzurri dicono no al politicamente corretto: schiaffo a Letta, Boldrini e sinistra

E così, il mattino successivo alla partita, impazza la polemica politica, con molti esponenti d'area che puntano il dito contro il mancato inginocchiamento. A rispondere, però, ci pensa Matteo Salvini. Lo fa su Twitter, laddove cinguetta: "Boldrini, Saviano, Letta... Ma davvero non riuscite a guardarvi una partita di pallone senza fare polemica o politica? Viva la Libertà, sempre, e forza Azzurri", rimarca il leader della Lega.

"Combatteremo il nazismo". Capitan Chiellini, una gaffe disastrosa dopo il "no" all'inginocchiamento

A corredo del cinguettio, una foto di Laura Boldrini, che ieri, a poche ore dal calcio d'inizio, aveva affermato quanto segue: "I gesti simbolici sono importanti per affermare i valori. Per questo alcuni di noi decisero, in Parlamento, di inginocchiarsi per il Black Lives Matter. Per questo è giusto farlo anche sui campi di calcio. Tiferò gli azzurri. Però dispiace per la loro scelta di non scegliere". Parole che, evidentemente, Salvini rispedisce al mittente. E per inciso, gli azzurri hanno scelto eccome: hanno scelto di non inginocchiarsi.

Non solo Salvini, però. Al termine della partita, nella serata di sabato 26 giugno, anche Giorgia Meloni ha replicato a chi, da sinistra, puntava il dito. Sempre su Twitter, dove rilanciava una foto dell'esultanza degli azzurri. "L’Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di finale, forza azzurri", scriveva la leader di Fratelli d'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.