Giuseppe Conte, cosa spunta alle sue spalle: occhio a questo dettaglio, coincidenza voluta?

28 giugno 2021 a

a

a

Natangelo ha colto un dettaglio curioso non appena ha avuto inizio la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Alle sue spalle, infatti, c’era la scritta “Exit”: un messaggio subliminale? Ovviamente si tratta di una semplice coincidenza, che però assume un significato particolare, dato che sostanzialmente l’ex premier ha lanciato un ultimatum a Beppe Grillo: se questo di continuare a essere “padre-padrone”, lui rinuncia al progetto di rifondazione del Movimento 5 Stelle.

E quindi rifacendosi alla scritta alle sue spalle, in quel caso si potrebbe parlare di “Contexit” prima ancora che il suo corso inizi ufficialmente. Ora la palla è tornata a Grillo, dal quale dipendono le sorti non solo del M5s ma anche del centrosinistra, dato che il Pd aspetta alla finestra di sapere come andrà a finire questa diatriba. Nel corso della conferenza, Conte ha scoperto tutte le carte: “Con Grillo c’è un equivoco di fondo, non ha senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione”.

“Il mio l’ho fatto - ha sottolineato Conte - ho avuto un fittissimo scambio di email con Grillo, ho accolto un buon numero di osservazioni, le altre non posso accoglierle perché alterano il progetto e creano confusione di ruoli. Non possono esserci ambiguità, spetta a lui decidere se essere genitore generoso che lascia crescere la creatura in autonomia o il padre-padrone”.

"Non faccio il tuo prestanome". Ora è guerra totale, Conte non molla: "Io leader?", propone un voto per cacciare il comico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.