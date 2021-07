Dritto e Rovescio, Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Obbligo di mascherina con 40 gradi? Un uomo pericoloso"

02 luglio 2021 a

"E' un uomo pericoloso": a parlare è il leader della Lega Matteo Salvini che - ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 - si è scagliato contro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per via della sua decisione di mantenere l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta la Regione. Nel resto d'Italia, invece, l'obbligo è venuto meno lunedì 28 giugno. "Lo dico con tutto il rispetto per le istituzioni. Attenta alla salute di milioni di cittadini, perché ci sono 40 gradi all'ombra", ha continuato che il capo del Carroccio, che proprio oggi sarà a Sorrento e a Salerno.

"Ma mettiamoci nei panni di bimbi e anziani: è pericoloso imbavagliare la gente all'aperto con 40 gradi senza nessuna ragione scientifica", ha detto Salvini, facendo riferimento ai medici secondo cui all'aperto fortunatamente non si corrono più rischi. "Perché lo fa? Perché gli piace andare controcorrente. Sono convinto che se Draghi e la Lega dicessero che bisogna rimettersi la mascherina lui farebbe un'ordinanza per toglierle", ha provocato il leader leghista.

Secondo Salvini, però, il presidente della Campania starebbe scherzando con la salute e anche col lavoro dei suoi concittadini. Rivolgendosi a Del Debbio, infatti, ha detto: Secondo lei un turista da altre città di Italia o da altre città del mondo, con obbligo di mascherina anche a 40 gradi in spiaggia e l'impossibilità di bersi un bicchiere di birra la sera in giro per Napoli o per Positano, va lì a farsi una vacanza? Il signore è pericoloso, va aiutato a non fare danni".

