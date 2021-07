Supermedia sondaggi, Giorgia Meloni "a un tiro di schioppo": i numeri di una conferma

02 luglio 2021 a

La Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend conferma il trend degli ultimi tempi all’interno del centrodestra, dove Giorgia Meloni sta per scavalcare Matteo Salvini. Già all’inizio della settimana la rilevazione di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ha registrato il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega, ma nella Supermedia ancora non è avvenuto. Il partito di Salvini è infatti dato al 20,5 per cento (-0,5) mentre quello della Meloni al 20,1 (+0,5).

Insomma, sono vicinissimi ed è facile immaginare a questo punto che il sorpasso anche nella Supermedia sia solo questione di tempo. “Siamo sempre nella continuità delle tendenze che vediamo da qualche tempo - ha dichiarato Lorenzo Pregliasco a Omnibus - il centrodestra vede un cambiamento del consenso al suo interno, ma rimane comunque vicino al 50 per cento come coalizione”. Alle spalle di Lega e Fdi è invece un po’ più staccato il Pd, rilevato al 19,2 per cento (+0,4).

Curiosamente è andato in risalita anche il M5s (16,7 per cento, +0,6), ma probabilmente si tratta di un trend destinato a essere invertito molto presto: bisognerà vedere che impatto avranno le vicende delle ultime ore, con la rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che è ancora irrisolta. Più giù c’è Forza Italia (7,6 per cento, +0,2), mentre nel campo moderato-centrista Azione è al 3,2 (+0,1) e Italia Viva al 2,2 (-0,4).

