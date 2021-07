Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "Sul tema della lotta alle discriminazioni è ipocrita"

04 luglio 2021 a

Giorgia Meloni non le manda di certo a dire. Neppure se il destinatario è Mario Draghi: "Nel governo Draghi c’è ipocrisia e contraddizione sul tema della lotta alle discriminazioni; presenterò un atto in parlamento per chiedere di annullare ogni forma di accordo commerciale con le nazioni in cui l’omosessualità è considerata reato come il Qatar dove per esempio faremo i mondiali". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. E ancora: "Mi sta bene che Draghi abbia firmato dei documenti con altri Stati Europei contro le leggi discriminatorie contro i diritti Lgbt presi in Ungheria ma lo trovo ipocrita".

E a chi l'accusa di avere posizioni contraddittorie, la Meloni replica: "Nessuna contraddizione. Io considero Draghi una persona che rispetto a Conte ha un plus di consapevolezza e capacità di ascolto: è stata sospesa l’iniziativa ridicola del cashback e questo era una proposta di Fdi che noi avevamo presentato al presidente del Consiglio a marzo". Eppure nemmeno il presidente del Consiglio, nonché ex numero uno della Bce, è esente a critiche.

Una delle tante battaglie che hanno visto la Meloni scontrarsi con Draghi e tutto l'esecutivo è stata quella della riapertura. Fratelli d'Italia chiedeva da tempo di ridare libertà ai cittadini dopo oltre un anno di limitazioni anti-Covid. Morale? Gli allentamenti sono sì arrivati, ma con estermo ritardo.

