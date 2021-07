Alessandro Sallusti a Stasera Italia: "Salvini o Meloni premier?", cosa dicono i sondaggi

06 luglio 2021 a

a

a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni si stanno contendendo il ruolo di primo partito italiano e della coalizione del centrodestra. La lotta nei sondaggi va ormai avanti da settimane: in alcune delle ultime rilevazioni sarebbe già avvenuto il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega, anche se in quella condotta da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di lunedì 5 giugno si è verificato un contro-sorpasso.

Video su questo argomento "Divieto d'entrata dall'Africa? Una metafora che non capisco". Immigrazione, la stoccata di Sallusti a Mattarella: "Ecco quale cartello serve"

La Lega è infatti prima con il 20,6 per cento (+0,3 rispetto a sette giorni fa), mentre Fdi è al 20,5 e in calo dello 0,2. Della sfida interna al centrodestra se n’è discusso a Stasera Italia su Rete4, dove Alessandro Sallusti ha offerto il suo punto di vista: “Il premier lo fa l’esponente che nella coalizione prende più voti, mi sembra una regola naturale e democratica, non penso che sia possibile fare in altro modo”.

"Sì al referendum o niente cambierà". Paolo Mieli si schiera con Matteo Salvini: questa giustizia è da buttare

Secondo il direttore di Libero, la preoccupazione di Salvini è quindi comprensibile: “Il trend della Meloni è in ascesa e secondo gli esperti è appunto un trend e non un picco, quindi continuerà a salire. Mentre la Lega è in leggera discesa anche se frenata, secondo alcuni sondaggisti il sorpasso sarebbe già avvenuto, anche se di questi tempi in cui non ci sono le elezioni non conta”.

“Promessa strappata non solo a Renzi”. Berlusconi “scippa” voti per il Quirinale: chi è già pronto a votarlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.