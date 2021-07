Giorgia Meloni, "doppio colpo a Viale Mazzini": chi piazza alla direzione di Rai1, nome pesantissimo

10 luglio 2021 a

a

a

Un doppio colpo targato Giorgia Melone in Rai, un grande successo per Fratelli d’Italia mentre la Lega di Matteo Salvini resta al palo. Lo scrive Affaritaliani.it, secondo cui è fatta per Gennaro Sangiuliano direttore di Rai1 (attualmente è a capo di Rai2), mentre sulla seconda rete al suo posto dovrebbe passare Angelo Mellone (vice direttore di Rai1). Il primo non ha bisogno di presentazioni, mentre il secondo è anche uno scrittore che ha pubblicato diversi libri legati alla destra e al mondo di politica.

Nomine Rai, l'inquietante sterzata a sinistra di Mario Draghi: ecco chi è il nuovo ad di Viale Mazzini

Se l’indiscrezione di affaritaliani.it dovesse essere confermata, allora si riequilibrerebbe la situazione a Viale Mazzini, dove Mario Draghi ha scelto di piazzare Carlo Fuortes nel ruolo di amministratore delegato e Marinella Soldi in quello da presidente. Fuortes è descritto come “vicinissimo” al Partito Democratico: attualmente è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013. Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia e della cultura, con riferimento alla gestione di teatri, musei e beni culturali.

"Draghi sotto assedio, ma lei dice sempre no". Indiscrezione pesante su questa donna: chi è Paola Ansuini, cosa può cambiare

Il nome di Fuortes non piace però alla Lega, che ha pubblicamente manifestato le sue perplessità tramite la sottosegretaria Lucia Borgonzoni: “Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legato all’azienda. Scelta sorprendente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.