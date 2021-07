Sondaggio di Enrico Mentana, "distacco netto. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito italiano"

13 luglio 2021 a

Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito italiano. Giorgia Meloni infatti, dopo il sorpasso di due settimane fa e il contro-sorpasso della Lega, supera ancora Matteo Salvini e si attesta al 20,8 per cento (più 0,3 per cento rispetto alla settimana scorsa). E' quanto emerge dal sondaggio Swg illustrato da Enrico Mentana ieri sera 12 luglio durante l'edizione serale del TgLa7, su La7. Il partito della Meloni è seguito dalla Lega che perde quasi mezzo punto e passa dal 20,6 al 20,2 per cento. Insomma, il distacco tra i due partiti del centrodestra è ormai evidente e Fratelli d'Italia è decisamente la prima forza politica del Paese.

In questo scenario, guadagna uno 0,2 per cento il Partito democratico guidato da Enrico Letta che è il terzo partito con il 18,9 per cento dei consensi.

Male il Movimento 5 stelle che dilaniato dal braccio di ferro tra il Garante Beppe Grillo e il capo politico Giuseppe Conte cala di un altro 0,2 per cento e si attesta così al 14,4 per cento.

La stessa percentuale la perde anche Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi infatti va sotto il 7 per cento e si ferma al 6,8 per cento. Azione di Carlo Calenda scende dal 4 per cento al 3,9. Mentre Sinistra italiana guadagna uno 0,3 per cento e sale al 2,7 per cento. Insomma, osserva il direttore Mentana, di fatto "guadagnano le uniche due forze di opposizione".

Per quanto riguarda gli altri partiti Mdp Articolo 1 di Roberto Speranza perde lo 0,2 per cento e scende al 2,5, seguito da Italia Viva di Matteo Renzi, che crolla al 2,4 per cento. Leggera flessione per +Europa, che scende al 2 per cento, seguito dai Verdi all'1,7 e da Coraggio Italia all'1,2.

