Obbligo vaccinale, Giorgia Meloni contro Figliuolo e Macron: "Raggelante, follia anticostituzionale, orwelliano"

Il generale Francesco Figliuolo è pronto a seguire la linea francese di Emmanuel Macron: "Per convincere quelli che possono essere gli ultimi irriducibili, utilizzare il green pass per l’accesso ai servizi (come ristoranti o trasporti ndr) potrebbe essere una buona soluzione". Queste le parole pronunciate dal commissario per l'emergenza coronavirus che hanno scatenato Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia non condivide la proposta di rendere il patentino sanitario necessario ovunque. Si tratta - la definisce su Twitter - di un'idea "raggelante, è l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile". Il timore della Meloni è dunque quello dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus

La proposta di Figliuolo va però di pari passo con le cifre dello scetticismo in Italia. L'obiettivo del commissario è quello di arrivare a settembre all'80 per cento. Una cifra ancora lontana. "Oggi siamo a 58 milioni di inoculazione - ha spiegato al Tg2 Post - questo significa 24 milioni e 200 mila italiani completamente vaccinati, un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare gli indecisi". Solo così si potrà raggiungere l'immunità di gregge tanto desiderata.

Ugualmente preoccupato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. A ridosso degli Europei contro l'Inghilterra si è detto "molto preoccupato che nelle prossime settimane cali la richiesta di vaccinazione, un po' per le vacanze un po' per le persone che non vogliono vaccinarsi". Preoccupante anche la terza dose che, a detta di Sileri, non incentiva gli italiani: "Anche parlare della terza dose non aiuta, innanzitutto perché non si sa se e quando la devi fare e anche perché uno può dire: visto che poi dovrò farmi la terza dose e adesso il virus non circola il vaccino me lo faccio dopo l’estate, invece bisogna farlo adesso il vaccino".

