Ddl Zan, Matteo Salvini lancia un segnale: Simona Baldassarre nuovo responsabile del dipartimento famiglia della Lega

Da Matteo Salvini arriva un segnale chiaro sul Ddl Zan, nelle ore calde della trattativa con il Pd. L'eurodeputata Simona Baldassarre è stata nominata nuovo responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega. "Ringrazio il segretario per il prestigioso incarico che mi ha conferito, cercherò di ricambiare la sua fiducia col lavoro, con l’entusiasmo e la passione di sempre. Un ringraziamento anche a Lorenzo Fontana che ha lasciato il Dipartimento, dopo un lungo e importante lavoro svolto", sono state le prime parole della Baldassarre.

"La famiglia vessata dalla pandemia e colpita dalla crisi economica, ora più che mai, ha bisogno di protezione sociale e provvedimenti non episodici ma strutturali, di largo respiro. Se non si investe sulla famiglia l’Italia non riparte. Ma la famiglia è molto di più: è il cuore e il mastice della nostra storia e della nostra identità di popolo. E non a caso la Lega l’ha messa al centro della sua agenda politica. Oggi stesso Salvini si è incontrato con i vertici del Movimento per la vita. Dimostrazione di un impegno quotidiano che non conosce sosta", sottolinea ancora l'eurodeputatam che ha già in mente un programma chiaro.

"Partirà da oggi la 'strategia dell’ascolto': monitorerò le istanze, le esigenze e le idee delle associazioni, dei movimenti pro-life, delle organizzazioni ecclesiali, della società civile, del mondo accademico e del lavoro; organizzerò tavoli tematici permanenti con i vari Dipartimenti regionali, gli assessorati della Famiglia, per arrivare al più presto ad un’Assemblea costituente della Famiglia, la nostra risposta alla denatalità". Un percorso che si incrocerà inevitabilmente con quello parlamentare del Disegno di legge contro l'omotransfobia che potrebbe mettere in grave difficoltà il segretario dem Enrico Letta, sempre più in minoranza anche nel suo partito nella strategia del muro contro muro con la Lega.

