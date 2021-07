Giorgia Meloni furiosa per l'esclusione dal Cda della Rai: "Una cosa senza precedenti, qualcuno teme la crescita di FdI"

15 luglio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni è sul piede di guerra: Fratelli d'Italia è stata esclusa dal Cda della Rai. "I partiti hanno deciso una cosa senza precedenti, che l’unica opposizione che il principale partito italiano, secondo le stime, venga escluso dal servizio pubblico, è una cosa scandalosa". Queste le parole della leader di FdI in occasione di un evento a Pescara per presentare il suo libro e all'indomani del voto in Parlamento. Per la Meloni "la crescita di Fratelli d'Italia è molto temuta da qualcuno". La leader di FdI ha tirato in ballo anche Sergio Mattarella, che "non è intervenuto per impedire un vulnus del genere, c’è una violazione senza precedenti delle più banali norme del pluralismo".

Dello stesso parere Ignazio La Russa: "Mai nell’Italia repubblicana si era arrivati a una Rai monocolore, anche se i colori della maggioranza sono diversi. Mai si era riservata tutti i posti possibili e immaginabili. Possibilità di rimediare? Non lo so, se ne deve occupare Mattarella perché non può il presidente della Repubblica girarsi dall’altra parte. Io ho grande stima di lui, ma credo che stavolta la sua moral suasion debba farsi sentire. E lo stesso deve fare Draghi, non possiamo aspettarci da un premier così autorevole che copi Ponzio Pilato".

Il senatore di Fdi rilancia i sospetti: "Se qualcuno vuole creare i presupposti per far saltare il centrodestra lo dica apertamente, non usi mezzucci". E ancora: "Perché lo hanno fatto? Per cupidigia, per bulimia di potere, per dispetto, o perché qualcuno vuole sperare di creare un cortocircuito e far saltare il centrodestra? Ringrazio Giorgia Meloni che resta distaccata, anche se non è felice, per non offrire sponde a chi vuole la rissa nel centrodestra a tutto vantaggio dei nostri avversari".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.