Giorgia Meloni, lo sfogo privato: "Conseguenze enormi per la democrazia e Mattarella tace", alleanza a rischio

Giorgia Meloni è delusa e amareggiata, tanto che ora è a rischio persino l'unità della coalizione del centrodestra nella corsa alla presidenza della Regione Calabria e anche in altri comuni: "L'esclusione dal Cda Rai è un atto deflagrante sul piano istituzionale, ha conseguenze enormi sulla democrazia", tuona. A nulla sono servite le telefonate da parte degli alleati - Matteo Salvini non l'ha nemmeno sentito - a convincerla ad andare a Milano per "trovare una soluzione", come le hanno chiesto da Forza Italia, secondo quanto riporta un retroscena del Corriere della Sera. La leader di Fratelli d'Italia ha disertato la presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo e ora si aspetta dagli alleati "atti concreti".

Per esempio, si aspetta la presidenza della commissione di Vigilanza Rai oppure le dimissioni di Simona Agnes, voluta da FI, perché Rossi torni al suo posto. Le parole di Salvini - "Ci penserò io a garantire che i loro diritti non vengano violati" - la fanno infuriare ancora di più ."Vorrebbe proteggerci chi non riesce a proteggere nemmeno sé stesso dallo strapotere della sinistra? Ma di cosa parlano? Non abbiamo bisogno di protezione, ma di lealtà e rispetto", si sfoga con i suoi.

Ed è delusa anche da Silvio Berlusconi che le avrebbe detto di aver subito le scelte dei luogotenenti del suo partito, "tesi francamente poco credibile". La realtà è che "di fatto, siamo scomparsi", "nel silenzio del capo dello Stato: se l'unica opposizione fosse stata quella del Pd o di qualsiasi altro partito qualche intervento informale lo avrebbe fatto". Mentre "per noi niente, tutti zitti. Qui finisce che alla Corte di Strasburgo per difendere i nostri diritti dovremo andare noi...".

Insomma, lo strappo c'è e come dice Ignazio la Russa,serve "un chiarimento politico, o a furia di tirarla la corda si spezza". Del resto già sono a rischio gli accordi per le prossime regionali, e in Calabria FdI sta riflettendo se confermare l'intesa o correre in solitaria con Wanda Ferro, candidata molto forte sul territorio che "avevamo sacrificato in nome delle ragioni dell'alleanza".

