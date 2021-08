Sondaggio di Alessandra Ghisleri, il turbo di Giorgia Meloni: l'ultimo sondaggio ai danni della Lega, le cifre

01 agosto 2021 a

L’indice di fiducia vede in cima alla graduatoria l’ex premier Giuseppe Conte (36,7%) in netto calo rispetto al periodo come premier durante il lockdown del 2020. Matteo Salvini (28,0%), sempre alto nell’indice di fiducia, registra però un -4,6% in 15 giorni e, per la prima volta, viene superato dalla diretta competitor di coalizione Giorgia Meloni (29,8%), ormai anche lei stabilmente sulla soglia del 30,0%. Distanziato al 21,8% si colloca il segretario del Pd Enrico Letta, seguito da Silvio Berlusconi (19,1%) e da Carlo Calenda (16,2%). Matteo Renzi chiude la classifica con un 7,6%.

Questi numeri sono forniti dal sondaggio commissionato dalla Stampa ad Alessandra Ghisleri. "Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con il 53,0% di fiducia, mantiene il primo posto pur avendo perso nell’ultimo mese una buona parte del consenso degli elettori del M5S e della Lega che si è tradotto in una sottrazione di quasi 5 punti percentuali, mentre il governo da lui presieduto si afferma al 46,0% ancora in crescita rispetto alle ultime settimane", precisa la sondaggista.

"Nei prossimi mesi sarà possibile assistere a un riposizionamento di tutte le forze politiche in campo proprio in vista dell’elezione del nuovo inquilino del Quirinale. Il test delle Amministrative dopo l’estate sarà un’importante prova di midterm per offrire un possibile spunto ai partiti per riequilibrare le proprie strategie. E per usare un termine calcistico nell’estate degli Europei, il tempo dell’allenamento sarà terminato e scatterà l’ora della partita. Quella decisiva.", conclude la Ghisleri.

