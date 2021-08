Matteo Salvini, il sondaggio del riscatto leghista: "Di quanto stacca Pd e FdI", invertito il trend?

02 agosto 2021 a

a

a

Altra fiammata del centrodestra, che nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani continua a guadagnare terreno sul centrosinistra. In particolare la Lega ha allungato su tutti, ribadendo di essere il primo partito nello scenario politico nazionale: secondo il sondaggio realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab210, il partito di Matteo Salvini ha allungato ulteriormente sul Pd ed è salito al 22,6 per cento (+0,2 rispetto alla precedente rilevazione).

"Sta col governo o con le piazze?". Draghi invitato a darsi fuoco: come risponde Salvini alla De Gregorio

I dem sono tornati sotto la soglia del 20 per cento (19,9, -0,1) e devono guardarsi alle spalle da Fratelli d’Italia, che sembra ormai essersi assestata dopo mesi di crescita impetuosa e inarrestabile. Questa settimana, però, il partito di Giorgia Meloni è tornato a guadagnare consensi: il sondaggio di Baldassarri gli attribuisce il 18,8 per cento, +0,4 rispetto all’ultima rilevazione. Cresce sensibilmente anche il M5s, che è tornato sopra il 16 per cento nella settimana in cui è riuscito a strappare un compromesso sulla riforma della giustizia.

"Per la poltrona voterebbero anche Topolino". Salvini umilia i grillini e bombarda: l'assegno ai fannulloni da cancellare

Quella di Giuseppe Conte è stata una vittoria a metà, dato che comunque il lavoro dell’ex ministro Alfonso Bonafede è stato sconfessato praticamente in toto. Però nel sondaggio i grillini sono saliti al 18,1 per cento (+0,2). Bene anche Forza Italia, rilevata al 7,3 per cento (+0,2), mentre nei bassifondi cresce Azione al 3,4 per cento (+0,2).

Video su questo argomento "Applicato oggi vuol dire escludere 30 milioni di italiani". Salvini ancora cauto sul Green Pass

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.