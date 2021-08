Silvio Berlusconi racconta il long-Covid: "Non solo stanchezza profonda, gli altri effetti collaterali"

09 agosto 2021 a

"Gli effetti del cosiddetto 'long covid' si fanno ancora sentire in modo severo": Silvio Berlusconi parla delle sue condizioni di salute rassicurando tutti ma spiegando allo stesso tempo che l'infezione contratta qualche mese gli dà ancora qualche problema, "stanchezza profonda e altri effetti collaterali". Poi però aggiunge: "Lentamente ne sto uscendo, il riposo qui nella meravigliosa Sardegna, nel favoloso e ormai famoso Parco del Presidente, mi fa molto bene". Ed è proprio nella sua villa in Sardegna che il leader di Forza Italia ha incontrato, qualche giorno fa, Giorgia Meloni.

Il Cavaliere aveva deciso di invitare la leader di Fratelli d'Italia per rinsaldare i rapporti dopo l'esclusione di FdI dal Cda della Rai. Un incontro che poi è stato definito da entrambe le parti "positivo". "27 anni di centro-destra, che si fondano su valori e programmi condivisi, non si cancellano perché ci siamo divisi su una scelta specifica, per quanto importante", ha aggiunto l'ex premier in un'intervista a La Stampa. La sua intenzione, infatti, è ancora quella di portare avanti un centrodestra unito: "Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni, le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire".

Sulla sua idea di un partito unico del centrodestra, invece, ha detto: "Sono decisamente ottimista. Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili". Il Cavaliere, poi, ha toccato anche il tasto degli abbandoni, parlando di tutti coloro che hanno preferito lasciare il suo partito per poi migrare o nella Lega o in FdI. Su questa "campagna acquisti" ha detto: "Ne ho parlato con Giorgia e con Matteo, e sono sicuro che episodi simili non si ripeteranno. Del resto, rispetto le decisioni di tutti, anche se non ho capito certe scelte".

